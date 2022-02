El encuentro entre Estados Unidos y Honduras se jugó con condiciones climáticas extremas y esto afectó al equipo centroamericano que no se encuentra adecuado a este tipo de temperaturas. Algunos futbolistas no aguantaron y tuvieron que salir en el entretiempo. El choque se dio en Minnesota con una temperatura aproximada a los -29° y terminó con un resultado de 3-0 favorable para los americanos.

La Federación de Fútbol de Honduras anunció que dos seleccionados no pudieron retornar al campo en el segundo tiempo ya que estaban congelándose o sufriendo hipotermia y al llegar al vestuario el cuerpo médico tuvo que auxiliarlos y determinaron que no era saludable volver a exponerse al aire libre. Uno de ellos ha sido Luis “Buba” López quien cedió su lugar a Edrick Menjívar en el arco. El otro fue Romell Quioto.

Según el periodista Óscar Funes, López estuvo siendo tratado con suero en el vestuario debido a la hipotermia y se pudo estabilizar al jugador. En el caso de Romell Quioto se recuperó unos minutos después, pero no pudo continuar en la segunda mitad y le dio su lugar a Antony Lozano.

El partido inició jugándose con una sensación térmica de -22 grados centígrados y al final del primer tiempo era -24 y López fue uno de los que no soportó debido a su poca actividad física como arquero. Ya para el final del encuentro la sensación era de -29, esta situación fue criticada previamente por el entrenador de Honduras, Hernán Darío Gómez.

“Es un partido que no me va a dictar muchas cosas. No es normal, es inconcebible que un poderoso en todos los sentidos te traiga acá para hacer un partido y sacar un resultado. No ha empezado el partido, pero no veo la hora que se acabe. Porque no es para disfrutarlo, es para sufrirlo”, dijo.





