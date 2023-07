Estados Unidos vs. Panamá se enfrentan (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE ) este miércoles 12 de julio en el marco del duelo correspondiente a las semifinales de la Copa Oro 2023. De la mano de B. J. Callaghan, los ‘Yankees’ buscarán hacer valer su localía contra los ‘Canaleros’, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este partido, así como dónde verlo, los horarios, y más desde las 5:30 de la tarde (6:30 pm en Perú), en el Snapdragon Stadium, vía TUDN, ESPN, ViX, Star Plus y FOX Sports.

Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV como las que te presentaremos a continuación. Mira la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de Estados Unidos y Panamá aquí. Depor, además, ofrece un minuto a minuto en tiempo real con los goles e incidencias.

¿A qué hora juegan Estados Unidos vs. Panamá?

El partido entre Estados Unidos y Panamá está programado para empezar a partir de las 5:30 de la tarde en suelo mexicano, aunque la hora podría variar según el país en el que estés. En Perú, Colombia y Ecuador, por ejemplo, el duelo arrancará a las 6:30 pm; mientras que en Argentina, Chile y Uruguay se prevé que inicie a las 20:30 horas.

¿Dónde y cómo ver Estados Unidos vs. Panamá?

Si estás ansioso por el pitazo inicial y eres de las personas que no quiere perdeserse ni un solo segundo del encuentro, te informamos que podrás seguir el partido entre Estados Unidos vs. Panamá en México a través de las señales de TUDN, ESPN, Star Plus y ViX. Si estás en EEUU, en cambio, te recomendamos sintonizar FOX Sports en la TV.

¿Cómo llega Estados Unidos a las semifinales?

Estados Unidos clasificó a semifinales de la Copa Oro tras ganar un partidazo a Canadá, que era una de las favoritas a quedarse con la corona. Brandon Vázquez abrió el marcador a los 88′, pero Steven Vitoria anotó el empate en el tiempo de descuento. En el suplementario, Jacob Shaffelburg firmó la remontada visitante; hasta que un autogol de Scott Kennedy sentenció el 2-2. Ya en penales, se impuso USA.

¿Cómo llega Panamá a las semis de Copa Oro?

El cuadro dirigido por Thomas Christiansen, por su parte, llegó a esta instancia de la Copa Oro tras aplastar por 4-0 a Qatar, en el AT&T Stadium (Arlington). Yoel Barcenas abrió el marcador en el primer tiempo, pero la gran figura del encuentro fue Ismael Diaz, quien anotó un triplete en tan solo nueve minutos de juego, en el inicio de la segunda mitad. Sin duda, un triunfo contundente en los cuartos de final.

Estados Unidos vs. Panamá: alineaciones probables

Estados Unidos : Matt Turner; DeJuan Jones, Jalen Neal, Miles Robinson, Bryan Reynolds; Djordje Mihailović, James Sands, Gianluca Busio; Alejandro Zendejas, Jesús Ferreira y Julian Gressel. Entrenador : B. J. Callaghan.

: Matt Turner; DeJuan Jones, Jalen Neal, Miles Robinson, Bryan Reynolds; Djordje Mihailović, James Sands, Gianluca Busio; Alejandro Zendejas, Jesús Ferreira y Julian Gressel. : B. J. Callaghan. Panamá: Orlando Mosquera; Andrés Andrade, Harold Cummings, Fidel Escobar; Erick Davis, Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Édgar Bárcenas; Ismael Díaz, Alberto Quintero y José Fajardo. Entrenador: Thomas Christiansen.





