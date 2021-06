Sigue EN VIVO la transmisión de la Eurocopa 2021 EN DIRECTO ONLINE que rompe fuegos este viernes 11 de junio en el Estadio Olímpico de Roma. Una edición aplazada por la pandemia de coronavirus, con la principal novedad de disputarse en once sedes diferentes y con la incertidumbre sobre quién será el campeón. Revisa las principales incidencias de la ceremonia, minutos antes del partido inaugural entre Italia vs Turquía (2:00 p.m. / hora peruana), a través de las señal de DirecTV para Sudamérica, y por ESPN Play. En España Mediaset será la encargada de llevar el torneo.

Las leyendas italianas Franceso Tottu y Alessandro Nesta lanzarán el viernes por la noche la 16° edición de la Eurocopa de fútbol en Roma, antes de dar paso a Andrea Bocelli y una actuación virtual de Martin Garrix, Bono y The Edge.

La UEFA ha contado con dos exestrellas del derbi de Roma que se disputa en ese mismo estadio. Nesta capitaneó la defensa de la Lazio de 1993 a 2002, antes de marcharse al AC Milan, mientras que Totti permaneció toda su carrera en la AS Roma, donde disputó 25 temporadas.

Horarios en el mundo para ver Italia vs Turquía

Perú: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Italia: 21:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Chile: 15:00 horas

Paraguay: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos (este): 15:00 horas

Estados Unidos (pacífico): 12:00 horas

El organismo promete “un sentimiento de feliz reunión entre los miembros de la familia del fútbol europeo”, luego de un año marcado por la pandemia, que obligó a aplazar el torneo previsto en un primer momento para el verano de 2020.

El corazón de su ceremonia, denominada “Triunfo de la Eurocopa”, pondrá en escena a la orquesta de la policía nacional italiana, 24 grandes globos que simbolizan las selecciones participantes y una “coreografía vertical” que mezclará a bailarines y baterías instalados en el techo del estadio.

¿Qué canales transmitirán la Eurocopa 2021?

ESPN

TyC Sports

Directv Sports

Caracol

WinSports

TLT

TUDN

Univisión

Sky Sports

Televisa

TVE

Teledeporte

Mediaset

Al final, el tenor italiano Andrea Bocelli interpretará “Nessun Dorma”, acompañado por la ópera Turandot de Puccini, antes de una “actuación virtual” de Martin Garrix, Bono y The Edge, autores de la canción oficial de la Eurocopa, “We Are The People” (Somos la gente).

El torneo, repartido en once ciudades sede de once países, de Sevilla a Bakú, se cierra el 11 de julio en el estadio de Wembley, en Londres.

Eurocopa 2021: los grupos

A: Italia, Turquía, Suiza y Gales.

B: Bélgica, Rusia, Dinamarca y Finlandia.

C: Países Bajos, Austria, Ucrania y Macedonia del Norte

D: Inglaterra, Croacia, Escocia y República Checa.

E: ESPAÑA, Suecia, Polonia y Eslovaquia.

F: Portugal, Francia, Alemania y Hungría.

