Luego de la eliminación de Gales de la Eurocopa 2021, a manos de Dinamarca (4-0), los rumores sobre el retiro definitivo de Bale de su selección sembraron la tristeza entre los hinchas. Sin embargo, el propio jugador del Real Madrid se ha encargado de desmentir las especulaciones. El popular ‘Expreso de Cardiff’ ha confirmado que continuará defendiendo los colores de su país con el objetivo de clasificarlo para el Mundial de Catar 2022. A pesar de la paliza que los ‘Dragones’ sufrieron en Ámsterdam, la ilusión de Gareth sigue intacta.

“Quiero continuar jugando”, declaró Bale, en la cadena de televisión S4C, poco después de no haber contestado en otra entrevista sobre su futuro internacional. “La gente pregunta siempre cosas estúpidas, pero claro que me gusta jugar para Gales. Jugaré para la selección galesa hasta el día en el que me retire”, agregó el futbolista de 31 años.

El pasado mes, al finalizar su cesión por una temporada del Real Madrid al Tottenham, declaró que veía claro su futuro, pero que no lo revelaría porque provocaría “el caos”.

Gales se quedó fuera de la Eurocopa al caer 4-0 ante Dinamarca en Ámsterdam el sábado. A partir de septiembre reanuda su campaña de clasificación para la Copa del Mundo, con duelos en Bielorrusia y en casa ante Estonia.

Parece que los Dragones que pelearán por la segunda plaza con República Checa, por detrás de Bélgica, lo que les garantizaría una eliminatoria para entrar al Mundial, que se disputa en noviembre de 2022.

“Acabamos de empezar la campaña para la Copa del Mundo y tendremos que aprovechar esta experiencia”, dijo Bale. “Debemos mantener esta confianza alta, continuar jugando a fútbol y creo que podemos clasificarnos para el próximo Mundial”, concluyó.

Tras unas semanas de vacaciones. Gareth Bale se presentará en la Ciudad Deportiva del Real Madrid para definir su futuro.





