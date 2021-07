Imposible perdértelo HOY, Italia vs. Inglaterra se enfrentan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | TV por la final de la Eurocopa 2021, este domingo 11 de julio en el Estadio de Wembley en la localidad de Londres. Sigue el encuentro desde las 2:00 de la tarde (horario peruano) con la transmisión STREAMING HD LIVE OFICIAL vía DIRECTV GO, América TV y Cuatro para España. No te pierdas el MINUTO A MINUTO con todas las incidencias del duelo por la web de Depor.com.

El seleccionador de Italia, Roberto Mancini, es consciente de que Inglaterra tendrá muchos más apoyos en la grada de Wembley (Londres), el domingo en la final de la Eurocopa, pero confía que el resultado final haga que al término del partido sean los ‘tifosi’ de la Azzurra los que se hagan escuchar.

”Esperamos escucharles al final, a los nuestros... Durante el partido tenemos que pensar en otra cosa, en hacer nuestro juego y defender bien. Pero esperamos escucharles al final”, comentó Mancini este sábado en una videoconferencia de prensa.

Se espera la presencia de casi 65.000 hinchas, de los cuales unos 10.000 serán en principio italianos.

Italia vs. Inglaterra: horarios y canales TV en el mundo

Perú | 14:00 | DIRECTV Sports y América TV

| 14:00 | DIRECTV Sports y América TV Colombia | 14:00 | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

| 14:00 | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia Ecuador | 14:00 | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

| 14:00 | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador Chile | 15:00 | Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

| 15:00 | Estadio TNT Sports, DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes Brasil | 16:00 | Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV

| 16:00 | Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV Argentina | 16:00 | DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports

| 16:00 | DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes, TNT Sports Uruguay | 16:00 | IRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

| 16:00 | IRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay México | 14:00 | TUDN En Vivo, Sky HD, Canal 5 Televisa, Blim TV, Blue To Go Video Everywhere, TUDN

”Tenemos que estar tranquilos. Es el último partido. Si todavía queremos divertirnos durante noventa minutos, tiene que ser mañana (domingo). Después ya vendrán las vacaciones”, apuntó.

Mancini es consciente de que físicamente el rival puede ser más fuerte.

”Inglaterra tiene mediocampistas fuertes. Es un equipo físicamente fuerte, en general. Está claro, físicamente son más fuertes que nosotros. Pero el fútbol se juega con el balón en tierra y ahí esperamos hacerlo mejor. A veces son los más pequeños los que ganan, es algo que ya ha pasado en el pasado”, recordó.

El defensa Giorgio Chiellini también compareció este sábado para hablar de la final y se mostró igualmente ilusionado con poder lograr la segunda Eurocopa de la historia de Italia.

”Sin un corazón caliente no sobrevives a una final en Wembley contra Inglaterra. Pero sin la cabeza fría tampoco. Habrá momentos en los que habrá que atreverse y otros en los que habrá que estar lúcidos. No es imaginable poder controlar el partido durante noventa minutos”, señaló.

”Disfrutamos de esta aventura, sentimos algo realmente diferente desde el inicio de esta expedición. Lo digo desde que decidí continuar este ciclo. Podemos hacer algo bueno. Queda un centímetro que debemos cruzar juntos”, afirmó.

El capitán de la Azzurra se prepara para intentar frenar a Harry Kane, autor de cuatro tantos en esta Eurocopa.

”Es un jugador físico, pero también técnico. Sabe dar asistencias, marcar de cabeza, tira desde lejos, lanza faltas... Es increíble, le admiro”, apuntó.

Italia vs. Inglaterra: ¿dónde se jugará la final de la Eurocopa 2020?

Con información de AFP.





