A través de redes sociales, Arturo Vidal se manifestó mostrando su arrepentimiento por la acción en el encuentro ante Ecuador. El jugador de la Selección de Chile propinó una patada fuerte ante un jugador de Ecuador y el árbitro no dudó en expulsarlo de manera inmediata.

“Aún no lo puedo creer, solo me queda pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico, a mi familia y a todo mi país. Seguiremos luchando hasta el final”, fue el mensaje publicado en Twitter e Instagram que no jugará el próximo encuentro ante Argentina por las Eliminatorias de Qatar 2022.

‘La Roja’ se ubica en el sexto lugar de las Eliminatorias Qatar 2022 y tendrá que enfrentarse ante Argentina en la próxima fecha. Los dirigidos por Lionel Scaloni ya se encuentran clasificados en el Mundial Qatar 2022 y buscarán mantenerse firmes en el segundo lugar. Mientras que Chile tiene la dura misión de clasificar al Mundial.

Arrepentido de lo que hizo: el mensaje de Arturo Vidal tras la expulsión ante Ecuador. (Twitter)

La expulsión de Arturo Vidal ante Ecuador

El panorama había iniciado de la peor manera para la ‘Roja’, considerando que a los ocho minutos llegó el gol de Pervis Estupiñán para la visita. Ante esta situación, el entrenador Martín Lasarte ordenó a sus jugadores que sean más agresivos e inteligentes a la hora de atacar, factores que prevalecieron de inmediato.

Precisamente, sobre los 13 minutos, Mauricio Isla sacó un largo envío por desde la derecha, cuando todavía se encontraba en su campo, y el objetivo era habilitar a Arturo Vidal, que intentaba hacerse un espacio por la mitad del terreno ecuatoriano. Sin embargo, la asistencia fue muy elevada, difícil de controlar.

Debido a ello, el ‘Rey’ elevó la pierna derecha lo más que pudo, pero su error fue seguir solamente la trayectoria del esférico y no a los rivales que lo rodeaban. Fue así que el mediocampista chileno terminó impactando en el rostro del defensa Félix Torres, que buscaba anticiparse de cabeza.

El árbitro argentino Fernando Rapallini no dudó en mostrar la cartulina roja, mientras que Arturo Vidal solo optó por aceptar la decisión, algo sorprendido por el desenlace de la acción. La ausencia del futbolista podría prologarse por varias fechas, dependiendo de la sanción de Conmebol, aunque por lo pronto no jugará ante Argentina.





