Brian Fernández es un jugador que siempre ha estado dentro de problema extra deportivos. Hace una semanas, un video suyo en redes sociales fue repudiado luego que se le vea pisoteando la camiseta de Independiente, club rival de su amado Racing. El caos parece haber llegado a su vida luego que su equipo actual, Portland Timbers, lo despida. La historia es viral en Facebook.

El argentino venía rompiéndola en la MLS; sin embargo, su problema con las drogas empezaron a atacarlo. El jugador ingresó al Programa de Abuso de Sustancias y Salud Conductual del torneo estadounidense, lo que hizo que se pierda los playoffs de su equipo e ingrese a tratamiento. Cuando parecía ir bien, decidió no asistir más.

Brian Fernández llegó al Portland Timbers procedente del Necaxa. (Getty)

“Pedí ayuda para no volver a recaer en ciertas cosas que me han pasado en la vida. Y nada, para no ser sancionado otra vez y todas esas cosas... Entonces, hablé con el club, hablé con la liga. Me dijeron que había un lugar al cual yo podía ir. Nada. Agarré y le dije que sí”, explicó Fernández en declaraciones que son viral en Facebook.

El club no explicó que los motivos de la decisión. Según el sitio The Athletic Soccer, hubo un incumplimiento del jugador del Programa de Abusos de Sustancias. Lo único confirmado es que Brian se quedó sin club.

El argentino había arrancado con todo desde que llegó a los Timbers, marcando 11 goles en 19 partidos, pero desde hace ya unas fechas, venía jugando pocos minutos, en lo que el club anunció como “venía afectado por un virus estomacal”.

Brian, de 25 años, había​ llegado en mayo de este año a Portland, y metió 15 goles en 23 partidos. Su anterior equipo había sido Necaxa, club al que la MLS podría demandar.

