Sigue sin encontrar su lugar en el mundo. A inicio de temporada se fue del FC Barcelona porque no contaba para Ronald Koeman. Su destino fue el Benfica, donde intentaría sumar minutos y retomar protagonismo; sin embargo, el rumor se terminó de confirmar hoy: el técnico del cuadro lisboeta Jorge Jesus, tampoco cuenta con él, por lo que Jean-Clair Todibo tendrá que regresar en enero al Camp Nou.

El entrenador portugués fue muy claro al explicar el porqué no cuenta con el central francés, a quien no ha dado ni un solo minuto en lo que va de la temporada.

“Todibo no estará ante el Standard. No tiene condiciones físicas ni tácticas. No ha trabajado con el equipo. No es uno de los jugadores en los que estoy pensando”, afirmó el entrenador en la previa del choque por la Europa League.

En ese sentido, el diario luso ‘Record’ adelantaba esta mañana que el Benfica ya ha tomado la decisión de poner fin a la cesión de Todibo en la próxima ventana de mercado.

El cuadro luso pagó al Barcelona dos millones por la cesión de Todibo, que ya durante la temporada pasada estuvo cedido en el Schalke, y se guardó una opción de compra de 20 millones.

Pero como reza el dicho, no hay mal que por bien no venga. El regreso de Todibo coincidirá con la necesidad del Barcelona de contar con centrales. De hecho, en enero, el club iba a salir a buscar un reemplazo para el lesionado Gerard Piqué.

Eso sí, en estas dos salidas, la adaptación del galo no ha sido como se esperaba y, además, ha tenido un par de percances físicos que tampoco han ayudado.

