Se fue al Arsenal con apenas 16 años, y si bien como todos los inicios, el suyo también fue duro, logró hacerse un nombre en el fútbol y saltar al salón ‘VIP’ de los mejores centrocampistas del mundo. Cesc Fábregas repasó varios anécdotas y momentos de su vida, en la que sus padres siempre han estado presentes. De hecho, dos momentos con ellos, en especial uno con su madre, son los que más recuerda.

Al ser preguntando por el momento más duro de su vida, Cesc no dudó: “La separación de mis padres”, confesó el hoy jugador del AS Mónaco. “A día de hoy todavía me sienta mal”. “Yo tenía 14 años cuando mis padres se separaron. Es una cosa que he llevado dentro más de la mitad de mi vida, pero siempre lo llevo ahí, es una tristeza recurrente, no lo supero”, reconoció en el programa ‘Samanta y la vida de’ en Cuatro.

“El fútbol siempre ha sido una desconexión. Cuando digo que el fútbol es mi vida, es que es así. Era mi manera de olvidarme los problemas y de disfrutar”, explicó.

La anécdota de su madre con Sol Campbell

“Fui a Londres al cabo de un mes y, esperando a que él saliera, salió un armario de metro noventa, con boina tope fashion, eso sí. Y luego aparece mi pequeño. Le pregunto quién es este y me dice: ‘Sol Campbell, mamá. Es el capitán de la selección inglesa’. Pero juega contigo, ¿verdad? ‘Sí, es defensa’, me dijo. ¡Qué bien! ¡Ya estoy tranquila!”, explica la madre de Cesc.

Fábregas se marchó muy joven a la liga inglesa, y así como para él fue duro separarse de sus padres, para ellos también lo fue, desde luego. Su madre, Nuria Fábregas, se emociona al recordar cuando el futbolista se marchó.

“El día que peor lo pasé fue cuando se fue. En el aeropuerto me eché a llorar. Aunque fuimos culpables una parte, de impulsarlo a irse. Dolió mucho. La gente me decía que cómo le iba a dejar que se fuera tan joven. Pero iba a estar bien cuidado”. “A los seis meses ya estaba debutando con el primer equipo”, recuerda Francesc, su padre y primer entrenador.

“Siempre tenía tiempo para llevarme a los entrenamientos y llegó a crear un equipo de fútbol para que jugase con mis amigos”, recuerda Cesc sobre su padre.

El retiro, cerca

A sus 32 años, Cesc cuenta con títulos en la Liga española y en la inglesa, con dos Eurocopas y con un Mundial, entre otros logros deportivos. El jugador no ve lejos la retirada.

“No pienso en la retirada pero sé que va a pasar pronto. Sí que puedes empezar a ver, a sentir cosas que antes no pensabas”, desveló el mediocampista del Mónaco.

