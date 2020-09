Probablemente el mejor ’fichaje’ de la era Ronal Koeman en el FC Barcelona sea la continuidad de Lionel Messi. Sin embargo, desde que llegó al banquillo culé, al técnico aún no le han cumplido sus pedidos. Primero vio como se le iba Van de Beek al United, y con Depay aún no hay nada claro. En el club azulgrana no quieren que se les escape Georginio Wijnaldum y, al menos ahora, ya tienen más claro el panorama con el neerlandés.

Según el diario inglés ’Mirror’, el Liverpool ya le habría puesto precio de salida al centrocampista: 17 millones de euros. La relación con el club inglés sería fluida y el Liverpool tampoco desea retener a Wijnaldum sin que éste renueve.

El centrocampista de 29 años acaba contrato con los ’Reds’ en el 2021 y de acuerdo al citado medio, el propio Koeman le habría pedido al futbolista no renovar. Wijnaldum firmaría por tres temporadas con el Barça, y el contrato incluiría una campaña opcional.

Faltan detalles

De acuerdo al medio neerlandés ‘De Telegraaf’, el fichaje aún no se ha terminado de cerrar porque el jugador tiene ofertas de la misma Premier League, la Serie A y hasta de la Bundesliga, que revisaría de último momento, aunque su deseo es ir al Camp Nou.

Otro detalle que estaría retrasando el cierre del traspaso es que el neerlandés no puede abandonar esta semana la concentración de la selección de los Países Bajos, que tiene dos compromisos de la UEFA Nationals League.

¿Qué dice Wijnaldum?

“Son solo rumores, de momento no puedo decir nada”, dijo con una sonrisa el centrocampista cuando le preguntaron sobre el tema, en una rueda de prensa de la selección de Países Bajos.

Wijnaldum, de 29 años, repitió la misma respuesta cuando le pidieron su opinión sobre si podría ser una pieza importante del club catalán y por sus preferencias para la próxima temporada. “Creía que ibas a decir que puedo ser un pilar de la selección holandesa”, añadió ante la insistencia de uno de los periodistas. “Si me preguntas por la ‘Orange’, podré responder”.

