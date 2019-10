Arturo Vidal habló fuerte sobre Claudio Bravo: "No somos amigos, ni lo seremos nunca"

Arturo Vidal , uno de los volantes más aguerridos del FC Barcelona , no se ha mordido la lengua a la hora de referirse al conflicto que lleva con Claudio Bravo en la selección de Chile. Luego de dos años, ambos jugadores volvieron a verse las caras en la última fecha FIFA y ni se dirigieron la palabra.



Así lo ha revelado el propio Arturo Vidal en entrevista con el diario chileno 'El Mercurio'. El ganador de dos Copas América y portero de Manchester City entrenaron por su lado y no tocaron el tema.

"Uno de los dos debía dar el paso y no era yo, por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. Él lo dio todo, yo también y el equipo lo vio así. No somos amigos, ni seremos amigos, pero la selección es lo más importante", dijo el '22' del FC Barcelona.

Arturo Vidal también se refirió a las críticas recibidas por su enfrentamiento con Claudio Bravo. El ex de la Juventus reclamó que él y Gary Medel fueron los únicos que tuvieron que soportar las críticas tras el final de la 'era Pizzi' en Chile.



"Hasta el día de hoy me la como. Me la he comido solo con Gary y los más grandes que hemos seguido el proceso. Cuando llegó Rueda nos comimos varios viajes a Japón. Teniendo todos esos problemas tratamos de subir nuevamente a la selección de pelear la Copa América. Fue muy duro, nos comimos muchas críticas, pero fuimos hombres y aceptamos lo que decía la prensa", dijo.



Por otro lado, Arturo Vidal ha sido convocado para el Barcelona vs Valladolid de este martes por la fecha 11 de LaLiga Santander. El duelo está programado para las 3:15 de la tarde y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de ESPN 2.

