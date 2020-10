Il destino sa essere così sfacciato da metterti subito di fronte a ciò che ti sei appena messo alle spalle ❤️

È stato bello tornare, non smetterò mai di ringraziarvi 🙏

.

Fate is so insolent to put you in front of what you’ve just left behind ❤️

I’ll always be thankful 🙏 pic.twitter.com/uXhYhKNWh9