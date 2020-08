El fútbol de Países Bajos ha marcado un hito a nivel mundial. La Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) aprobó la inclusión de la futbolista Ellen Fokkema en el club masculino VV Foarut, el cual milita en la Cuarta División de dicho país.

Esta iniciativa forma parte de un programa piloto de la la KNVB, el cual tiene como objetivo medir que tan positiva es la incorporación de mujeres para el desarrollo de dicha liga del ascenso.

Fokkema ha formado parte del VV Foarut desde muy pequeña. Recordemos que en el balompié neerlandés los equipos mixtos están permitidos hasta los 19 años, justamente la edad de la futbolista. Por ello, es que la federación viene analizando ampliar ese rango de edad.

“Es fantástico poder seguir jugando en este equipo. He estado jugando con estos chicos desde que tenía cinco años y lamentaba no poder jugar con ellos en un equipo el próximo año. Desde el KNVB siempre me aconsejaron que siguiera jugando con los niños el mayor tiempo posible, entonces, ¿por qué no debería ser posible? Es todo un desafío, pero eso solo me emociona más”, indicó la joven jugadora.

“Le pregunté al club si algo era posible y juntos presentamos la solicitud a la KNVB. Mis compañeros de equipo también reaccionaron con entusiasmo que puedo quedarme con ellos. No puedo decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este plan piloto”, agregó.

