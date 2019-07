¿Viste de blanco? Real Madrid vuelve a la carga por Neymar y hace temblar al Barcelona

El caso Neymar podría dar un giro total e inesperado. A la fecha, su regreso al Barcelona parece más un cuento de terror que uno de hadas para los hinchas azulgranas. Y el cuento podría tener un final más escabroso aún, si el Real Madrid finalmente decide intervenir en las negociaciones. Desde España no descartan que Florentino Pérez entre a escena por el brasileño.

'Ney' se declaró en rebeldía y no asistió al primer día de pretemporada del cuadro parisino, y el club, además, le abrió las puertas de salida. Una gran oportunidad para que el Barza, de una vez por todas, logre concretar el regreso de uno de los mejores futbolistas en la actualidad, pero esa oportunidad también la podría tomar el Madrid.



En el Bernabéu no descartan intervenir y hacer un intento por fichar al delantero, para así colocar la 'cereza' al nuevo proyecto de los 'galácticos' de Zidane. Y la buena noticia para Florenitno Pérez es que el fichaje no alteraría las cuentas del club.

Si bien la prioridad del Madrid es Paul Pogba , su llegada no impediría la de Neymar en términos financieros y sobre todo, el club no faltaría al temido 'Fair Play Financiero'. ¿Por qué?



El inicio de un nuevo ejercicio fiscal el reciente 1 de julio ha permitido que el Real Madrid empiece de cero. De esta manera, los fichajes de Militao, Rodrygo, Jovic, Mendy y Hazard se ven apartados de la inversión que se pueda realizar en los casi dos meses restantes de mercado.



Así, las posibles llegadas de Neymar y Pogba le costarían al Madrid cerca de 300 millones de euros: 200 'kilos' por el brasileño y 150 por el francés.

¿Y cómo lo financiaría?

Por medio de las ventas. El Real Madrid ha hecho caja gracias a los traspasos de Mateo Kovacic, Theo Hernández y Raúl de Tomás, que han dejado un total de 85 millones en las arcas del club. A esas ventas podrían sumarse las de Gareth Bale o James Rodríguez, para así poder llegar a los 300 que invertiría el cuadro blanco por los dos nuevos 'galácticos' Neymar y Pogba.

