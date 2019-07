Juntos rebasan el billón de euros: 15 fichajes top de última década que terminaron siendo un fiasco [FOTOS]

No podemos negarlo, Neymar ha sido una de las más grandes decepciones del mercado de fichajes para PSG. No solo por las lesiones, también por sus actitudes. Llegó por 222 millones de euros en 2017 para ser la gran estrella y dos años más tarde ya quiere volver al Barcelona.



Neymar ha mostrado su deseo, y tiene color azulgrana. La estrella del Paris SG multiplicó el sábado los guiños hacia el FC Barcelona, donde espera regresar, hasta el punto de evocar el traumático recuerdo para el PSG de la 'remontada' de 2017, mientras el jugador es esperado el lunes en el entrenamiento.



Preguntado en Brasil sobre su mejor recuerdo como futbolista, el internacional de 27 años respondió en el medio estadounidense 'Oh My Goal': "el primero es cuando gané los Juegos Olímpicos con Brasil (2016). El segundo es la 'remontada' contra el París SG (en octavos de la Champions)". "La sensación cuando metimos el sexto gol (para clasificar en los descuentos), nunca he vivido nada igual", añadió.



Algo percibido como una provocación por los aficionados parisinos, que aún no han podido digerir la eliminación de su equipo en octavos de final de la Liga de Campeones-2017 tras la humillante derrota 6-1 en el Camp Nou después de que el PSG hubiese logrado un 4-0 en la ida.



A continuación, recordamos los fichajes que pese a su elevado valor, no terminaron funcionando en sus clubes.

