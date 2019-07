El once de la incertidumbre: los cracks con futuro incierto para la temporada 2019-20 [FOTOS] 

Son cracks, eso nadie lo puede dudas, pero la última temporada no fue la mejor para lo que ha causado que su futuro siga en el aire. El mercado de fichajes está dejando varias operaciones de gran repercusión, pero también llama la atención que haya otras que no se estén realizando.



Esto último es lo que está ocurriendo con Gareth Bale , Dani Alves o Paulo Dybala , quienes aún no tienen del todo claro su panorama de cara a la próximas temporada. De ellos, el brasileño, incluso, aún no tiene equipo.



Alves quiere irse a la Premier League, de donde tiene tres ofertas , aunque el mercado inglés cierra el ocho de agosto. El 'MVP' de la Copa América 2019 ya va contra reloj.



Mientras que Bale y Dybala, se entrenan con sus respectivos clubes, Real Madrid y Juventus, pero no cuentan para sus técnicos y los clubes están a la espera de buenas ofertas que faciliten sus salidas.



Así como ellos, otros jugadores pasan una situación similar y repasamos a continuación de quiénes se trata.

