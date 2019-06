Cambio de planes: agente de Buffon habló de la chance que tiene 'Gigi' de fichar por este club

Los próximos días son claves para definir su futuro para la próxima temporada. Todo inició con un rumor, pero conforme pasaron los días, la posibilidad de ver a Gianluigi Buffon con la camiseta del Porto ha tomado fuerza. Es más, el agente del portero italiano se ha referido a este asunto ante la prensa portuguesa.

Silvano Martina, representante de Gianluigi Buffon , aseguró al diario portugués O' Jogo que habría gran disposición por parte del internacional con la Selección de Italia para sumarse a las filas de los ‘Dragones’, durante la próxima temporada.

"No hay nada concreto, no hay contacto directo con ningún representante del club, pero la idea de jugar en Porto y en Portugal interesa mucho a Buffon", declaró el agente del también ex guardameta del Parma y Juventus.

Martina, además, sostuvo que el elenco luso es uno de los grandes del Viejo Continente. "Es un club con una gran historia y que juega la Champions League. Es un gran club. Allí se reencontraría con su amigo Sergio Conceicao (entrenador)”, añadió al citado medio europeo.

La directiva del Porto está convencida de la necesidad por contratar a un guardameta que genere confianza. Eso sí, el fichaje de Buffon dependerá de la decisión de su amigo Iker Casillas, quien sufrió problemas cardiacos, pues responderá si continuará en la actividad profesional. En los últimos días, Parma surgió como una opción. El cuadro parmesano fue el que le dio al portero italiano la posibilidad de debutar como profesional en la Serie A.

