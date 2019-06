¡Atención, Europa! El once de ensueño que prepara Borussia Dortmund para sorprender esta temproada [FOTOS]

Borussia Dortmund es un equipo que siempre se queda a puertas pero no llega a concretar. El equipo amarillo se llevó el segundo puesto de la Bundesliga la temporada pasada al no poder alcanzar al Bayern Munich, pero espera que no se vuelva a repetir este verano.

Los dirigidos por Lucien Favre se reforzarán para sorprender en el torneo alemán. Thorgan Hazard es una de las contrataciones más importantes. El belga llega procedente del Borussia Mönchengladbach y espera ser fundamental en la nueva propuesta del plantel.



Del mismo modo, Julian Brandt, quien abandonó el Bayer Leverkusen para tratar de explotar del todo en el Westfalenstadion. Este se suamará a Nico Schulz, uno de los últimos en llegar este mercado. Se espera mucho de él tras su gran nivel en el Hoffenheim.



► Pone de su parte: Mbappé hace gran movimiento para forzar su llegada al Real Madrid en 2020



► ¡Su fichaje por el Real Madrid es un hecho! La última 'movida' de Eriksen que ilusiona al madridismo



► "Orgulloso y agradecido": sentido mensaje de Cillessen para cerrar su adiós del Barcelona [FOTO]



► ¿De 'Rey' a 'Emperador'? Arturo Vidal dejaría el Barcelona para fichar por este club top de Europa