Si no estás en redes no existes: Dani Alves sigue sin fichar... ¡y busca equipo en Instagram!

El mercado de fichajes continúa su curso y a la fecha aún hay varios cracks que siguen sin firmar por algún club. Entre ellos, uno de los que más llama la atención es el recién elegido mejor jugador y campeón de la Copa América 2019, Dani Alves. El brasileño no renovó su vínculo con el PSG y, pese a que tiene ofertas, aún no concreta ninguna. Y al siempre ocurrente e ingenioso futbolista se le ocurrió una forma de buscar equipo que hasta el momento no todos habían explorado en el balompié: ¡ Instagram !

A través de su red social, en la cual cuenta con 27 millones de seguidores, Alves decidió buscar empleo y ofrecer su hoja de vida por si hay algún equipo interesado en él.



"Busco trabajo, dónde pongo mi currículum? Akguien me avisa ahí si tiene tiempo de leer", publicó el brasileño de 36 años.

Su futuro sigue en el aire

Dani Alves aún no tiene claro dónde continuará su carrera la próxima temporada, aunque dos cosas parecen claras: Barcelona está descartado y seguirá en Europa sí o sí.



Alves tiene un gran punto a favor: el club que se lo lleve lo hará sin pagar un solo euro, pues se encuentra libre luego de que decidiera no renovar contrato con el PSG la última temporada.



Por ahora, el equipo que podría estar más cerca en hacerse de sus servicios sería el Manchester City, donde cuenta con el aval de Josep Guardiola, quien está gustoso de tenerlo bajo sus órdenes nuevamente. Aunque la llegada de Alves al actual campeón inglés depende de la salida de Danilo.



La Premier League, como el propio jugador ha reconocido, lo seduce y mucho, y el City no es el único interesado. Tottenham y Arsenal también han preguntado por el futbolista más ganador de la historia.

► PSG 'da calabazas' al Barça: volvió a negarle la venta de Neymar, pero hay un "acuerdo" de por medio



► De corte inglés: Ceballos se une a la lista de los futbolistas españoles que llegaron al Arsenal [FOTOS]



► Su salida era inminente: Barcelona hizo oficial nueva baja en este mercado de fichajes



► Bronca en el Real Madrid: Florentino sueña con Neymar, pero Zidane veta su fichaje y Hazard está en el lío