Once extraños traspasos de cracks en el mercado de fichajes que tal vez no recordabas [FOTOS] No siempre las estrellas del fútbol brillaron en grandes equipos. Algunos comenzaron en equipos llamados 'chicos' para luego pegar el gran salto. Repasamos algunos de estos casos.

- / - Los extraños traspasos de cracks que tal vez no recordabas. (Fotos: Getty Images) - / - Diego Costa - Albacete - / - Frank Rijkaard - Real Zaragoza

- / - Gennaro Gattuso - Rangers

- / - Guardiola - Brescia

- / - Joreme Boateng - Manchester City - / - Patrick Kluivert - Newcastle

- / - Gerard Piqué - Real Zaragoza - / - Quaresma - Chelsea - / - Ribery - Galatasaray

- / - David Trezeguet - Hércules

- / - Virgil van Dijk - Celtic Football Club