Son unos 'candados': Con De Ligt en la cima, estos son los 20 defensores Sub 23 de mayor valor en el mundo | FOTOS

Matthijs de Ligt ha sido una de las gratas apariciones en la presente edición de la Champions League, torneo en el que ha captado la atención de varios clubes de Europa, que buscan ficharlo.

Aun con varios partidos por disputar hasta el final de temporada, tanto en el torneo de clubes más importante del 'Viejo Continente' como en la liga y la Copa de Holanda, Matthijs de Ligt no sabe lo que le deparará el destino. Eso sí, las ofertas no tardarán en llegar.

"Todavía no he tomado una decisión, por lo que en este momento no sé qué me depara el futuro. Mi enfoque está en el resto de esta temporada. Todavía tenemos mucho por lo que jugar, asegurémonos de que terminemos la temporada por lo alto", dijo en las últimas horas De Ligt sobre ese tema.

Lo que sí es seguro es que Matthijs De Ligt, con 19 años, se mantendrá por algún tiempo más en el primer lugar de los defensores Sub 23 más caros, de acuerdo al portal Transfermarkt.

► Imposible alcanzar a Messi: los jugadores con más títulos en la historia del Barcelona [FOTOS]



► Reconoció su error, pero... Neymar justificó el puñetazo que le dio a hincha en la final de Copa Francia



► "Es vergonzoso": se filtran fotos del cadáver de Emiliano Sala y la Policia británica ya investiga el caso



► "Espero que haya un nuevo club": el crack del Barcelona que quiere irse en el mercado de fichajes de verano