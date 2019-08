Que no te pase lo mismo, De Ligt: futbolistas que llegaron como estrellas y fueron suplentes [FOTOS]

Podría seguirle los pasos. Fue uno de los 'culebrones' del mercado de fichajes: lo quisieron en el Real Madrid, Barcelona y PSG, pero finalmente optó por marcharse a la Juventus. Sin embargo, sus primeras actuaciones no terminan por convencer e incluso en el arranque de la Serie A se fue a la banca. El momento no es el mejor para Matthijs De Ligt , o al menos no es el que se había imaginado y ya ha causado ciertos cuestionamientos.



Es más, según el diario español 'Don Balón', el mismo Cristiano Ronaldo que le pidió fichar por la 'Juve' cuando se cruzaron en cuartos de final de la Champions League, no está conforme con el desempeño del holandés y c ree que el equipo bianconero le ha quedado grande.



“Obviamente, respeto la decisión del entrenador. Debo ser realista, aún me estoy adaptando aquí, en Italia. Los defensas que jugaron, Bonucci y Chiellini, han sido considerados por mucho tiempo la mejor pareja de centrales del mundo”, dijo el defensor que costó 85 millones de euros en su defensa.



Si bien aún es pronto para realizar alguna evaluación sobre si su fichaje puede llegar a ser considerado un fracaso, existen precedentes de futbolistas que llegaron con el cartel de estrellas y terminaron 'comiendo' la banca de suplentes. Y los repasamos a continuación.

