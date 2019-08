Vuelven a la carga: PSG y Bayern intentarán nuevamente fichar al gran descartado de Sarri en la Juventus

Existe una sobrepoblación en el mediocampo de la Juventus , tras los fichajes de esta temporada y Maurizio Sarri ya dio luz verde a uno de sus centrocampistas para que pueda buscar equipo. Y desde Francia y Alemania no han tardado en apuntarse y solicitar información por el jugador. En concreto, PSG y Bayern Munich, que aún no han cerrado sus plantillas, estarían interesados en Emre Can.

El futbolista alemán de 25 años llegó el año pasado a Turín tras cuatro temporadas en el Liverpool, y si bien siempre fue una pieza de recambio importante, se sentía cómodo en la 'Juve'. Sin embargo, esta situación ha cambiado con la llegada de Sarri, quien no lo tiene ni como primera opción de sustitución.



Además, los fichajes de Rabiot y Ramsey (ambos llegaron a coste cero y con su carta bajo el brazo) dejan sin espacio a Emre Can, que ya de por sí la tenía complicada con Pjanic, Bentancur, Khedira y Matuidi; todos ellos, por delante del alemán.

Y según avanzan ‘Calciomercato.it’ y ‘Tuttosport’, PSG y Bayern Munich se han interesado por la situación de Can. Es más, los mismos medios italianos informan que ambos clubes ya habían preguntado por el jugador hace un año.



Ahora, queda ver realmente si Emre Can quiere volver a salir y empezar de nuevo en un club, o si decide jugársela e intentar convencer a Sarri de que puede serle útil.



Cualquier sea la opción que contemple el jugador, el escenario se definirá en breve a partir de aquí, dado que solo faltan dos semanas para el final del mercado.

Juventus amplia a 16 puntos su ventaja como líder de la Serie A con un triunfo frente a Napoles. (Foto: Juventus - Video: ESPN) Emre Can (Foto: Juventus)

