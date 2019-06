¡Cristiano ya lo llamó para Juventus! No lo pudo fichar Barcelona y ya suena en la Serie A

Si retrocedemos algunos meses nos encontraremos en una novela que parecía no acabar protagonizada por Adrien Rabiot. El futbolista del PSG no tiene una buena relación con la directiva ni con el técnico Thomas Tuchel, por lo que buscaba su salida. Barcelona era el gran candidato; sin embargo, esto nunca se dio.

Ahora que se dio inicio al mercado de fichajes de verano, Rabiot ha nuevamente ha sido colocado en boca de todos. Tiene nuevos pretendientes. Así lo hizo público en conversación con 'Il Correre dello Sport', donde confirmó que ya conversó con algunos equipos, el primero de ellos, Juventus de Cristiano Ronaldo.

“Es cierto, la Juventus me ha contactado. Estamos hablando. Me gusta mucho Italia. Estar en este lugar es maravilloso para descansar y se regenerará. Me espera una temporada exigente. Estamos evaluando, no podemos decir nada. No lo sé todavía" , explicó Rabiot.

Incluso, explicó que Manchester United tiene interés de contar con él. “La Juventus es un gran club al que todo buen jugador querría ir. ¿El Manchester United? Es lo mismo. Tengo que decidir, estoy de vacaciones de momento”,

Lo que es seguro es que no seguirá en el PSG pese a las informaciones que señalaba que podría continuar tras la marcha del director deportivo Antero Henrique. Lo que es seguro es que Rabiot tendrá un nuevo destino.

