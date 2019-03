Eliminó a Real Madrid y media Europa lo busca: "Es muy lindo que se hable de mí, pero me enfoco en el presente"

El lateral izquierdo argentino del Ajax, Nicolás Tagliafico , asegura que no le perturba que le vinculen a Barcelona o Atlético de Madrid para el mercado de fichajes 2019 de verano, porque vive el presente, sin más objetivo, ahora, que ganar el viernes a Venezuela.



Tagliafico es uno de los nombres del momento. Capitán de la selección argentina hasta el regreso de Leo Messi a la Albiceleste y titular indiscutible en el Ajax que ha asombrado a Europa, el lateral forma parte del selecto grupo de jugadores que comienzan a entrar en la agenda de clubes poderosos.



Atlético de Madrid, Barcelona, Arsenal...el grupo de posibles pretendientes crece para un jugador que, con 19 años, llegó como un desconocido al Murcia, para jugar en la segunda división, y siete después puede regresar al fútbol español convertido en una estrella, aunque según confiesa a Efe, no quiere más que centrarse en lo inmediato.



Nicolás Tagliafico (Getty) Nicolás Tagliafico suena entre los grandes de Europa. (Getty)

"Hoy en día no me gusta estar adelantando cosas, si me voy a un lado o me voy al otro, porque eso te desvía del camino hacia lo que uno quiere que es disfrutar, siempre fue así. Hoy en día lo mejor es disfrutar de la vida, del fútbol. Somos privilegiados, al jugar al fútbol, nuestro trabajo es algo que nos fascina y tenemos que disfrutar. Yo estoy disfrutando del presente con la selección, con el club y no puedo pensar en lo que viene, porque si no estaría faltándole el respeto a mi club", resalta a Efe.



"Es muy lindo que se hable de mí, porque eso significa que se están haciendo bien las cosas, pero yo solo me enfoco en el presente, en ganarle el viernes a Venezuela y nada más", añade.



Y el presente le sonríe a Tagliafico, sobre todo después de que el Ajax diese la gran sorpresa de los octavos de final de la Champions League y eliminase al campeón, el Real Madrid. El argentino destaca de aquella eliminatoria el convencimiento que tuvo en todo momento el conjunto holandés.



"Después del partido de ida, veía al equipo con ese deseo de lograrlo, porque se habían hecho bien las cosas. Por la filosofía que tiene el club, uno sabe a lo que juega, sabe que va a entrar en la cancha sabiendo lo que tiene que hacer y cómo va a jugar el equipo. A veces puede salir mejor o peor, pero teníamos las ideas claras. Con esas armas, con esa fuerza interior que tiene el equipo, se podía lograr", añade.



Fuente: EFE

