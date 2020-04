Nuevamente el mercado de fichajes a la deriva. El expansión del coronavirus continúa y las federaciones, ligas y la FIFA aún siguen debatiendo qué pasará con la actual temporada, y sobre todo, con los contratos de los futbolistas que vencen al final del curso.

Si bien en un momento la FIFA recomendó extender estos vínculos hasta fin de año, ahora aclaró que no sufrirán ninguna modificación y no hay posibilidades de ampliarlos en el tiempo.

“FIFA no puede prorrogar los contratos más allá del 30 de junio, pero las ventanas de transferencias no van a ser las mismas y los jugadores no van a poder ser inscriptos. El 1 de julio no se abre el mercado”, confirmó el director legal de FIFA, el español Emilio García Silvero, en entrevista realizada por Cadena Cope.

"Va a depender claramente de cuándo se reinicien los campeonatos. Habrá unos sitios donde se puedan reiniciar y en otros no. Las ventanas de transferencias se van a adecuar a los inicios y a los finales de los nuevos calendarios deportivos", añadió.

“Vamos a intentar mantener el sistema que hay ahora, pero adaptándonos a los calendarios que las federaciones y las ligas pacten”, concluyó García Silvero.

Tercera ventana

El organismo señala que estudiaría la medida siempre que el periodo total para transferencias de 16 semanas no se extienda. James Kitching, director del Cuerpo Regulador de la FIFA, ha comentado a la televisión alemana ARD que un tercer periodo de transferencias “podría ser una posibilidad” para las federciones miembro.

"Esto se trataría con flexibilidad siempre que el periodo total para transferencias de 16 semanas no se extienda", ha matizado, ya que las actuales ventanas comprenden un máximo de 12 semanas entre temporadas y cuatro semanas a mitad de temporada.

