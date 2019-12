Las buenas actuaciones de Jefferson Farfán en su mejor etapa en el fútbol europeo nunca pasaron desapercibidas. Es por eso que, tras marcar un golazo al Leverkusen en la Bundesliga, el poderoso Bayern Munich tocó la puerta del peruano para ficharlo.

Así lo ha revelado el propio Farfán en una entrevista con ‘Movistar Deportes’. Cuenta el atacante peruano, que la directiva del equipo muniqués se interesó en sus servicios, pero si salida se antojaba muy complicada ante la intención del presidente y entrenador del club por retenerlo.

“La oferta más fuerte y la que tuve en las manos fue la del Bayern Munich. Después del gol que le anoté al Bayer Leverkusen, al día siguiente la recibí. Es más, hable con Claudio y le pregunté qué le parecía. También con Neuer y Rafinha", empezó contando la ‘Foquita’.

“Estaba en el FC Schalke 04 y el presidente me amaba. Me pusieron candado y me firmaron contrató por cuatro años más”, agregó el hoy delantero del Lokomotiv.

En la misma entrevista, Jefferson Farfán reveló que la directiva del Valencia también quiso ficharlo. Emisarios del club español llegaron hasta su casa para hacerle una oferta. Sin embargo, el Schalke no llegó a ningún acuerdo con el club ‘Che’.

Vuelve a Alianza Lima

Jefferson Farfán volvió a mostrar su interés por defender los colores de Alianza Lima antes de retirarse del fútbol. El delantero de la Selección Peruana, incluso, se animó a dar un tiempo aproximado para su retorno a Matute.

“Obviamente tengo el sueño. Tengo planificado volver de acá a dos años. Dios quiera que sea el año del Mundial”, sostuvo.

El exjugador de Alianza Lima no se hace problemas por la posible coincidencia de su regreso con la posible participación de la Selección Peruana en el certamen mundialista, por lo que (sin duda alguna) sería uno de los años más importantes en su carrera.

