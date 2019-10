No es más el niño mimado: Isco no quiere seguir en el Madrid y en Mánchester van por su fichaje

Fue el engreído de Zinedine Zidane en la primera etapa del francés al mando del Real Madrid , y precisamente por pedido del técnico decidió quedarse esta temporada en el Bernabéu; sin embargo, los escasos minutos que ha tenido esta temporada lo podrían llevar a salir en el próximo mercado de fichajes, y uno de los clubes que puja por hacerse de sus servicios es el Manchester City , donde Guardiola lo quiere como el reemplazo de David Silva. Hablamos de nada menos que Isco Alarcón.

El mediocampista de 27 años, además de haber disputado apenas tres encuentros (titular solo en una ocasión) ha recibido el mazazo de que en el Madrid no se hable de otra cosa que no sea el fichaje de otro mediocampista. Esta situación lo tiene bastante incómodo a Isco, quien cree que ya no cuenta más.



Según adelanta 'OkDiario', la escuadra 'citizen' desea hacer todo lo posible para que el canterano del Málaga se incorpore a sus filas tarde o temprano. De hecho, podrían intentarlo en enero próximo si en el Bernabéu incorporan a algunas de sus opciones: Pogba, Eriksen, Van de Beek o Fabián Ruiz.



Isco no ve la hora de marcharse, pues no solo ha dejado de ser importante en su club, sino que también su escasa presencia en los planes de Zidane le ha costado su puesto en la Selección de España, por lo que quiere cambiar esa situación cuanto antes para formar parte de la lista de Robert Moreno de cara a la Eurocopa 2020.

¿A quién fichará el Madrid en enero?



Real Madrid camina por la cuerda floja esta temporada con solo cuatro centrocampistas, Casemiro, Kroos, Modric y Valverde, por lo que la próxima incorporación que busca el técnico francés es la de uno que sirva de relevo a cualquiera de los que están en su centro de operaciones.



Sin embargo, la novela en enero parece que será la misma que se vivió a mitad de año, pues los traspasos que contempla 'Zizou' vienen muy cuesta arriba.



Paul Pogba será el objetivo número uno mientras Zidane siga en el Madrid. En el 2020 le restará un año de contrato con el United y su precio bajará muchísimo.



Sin embargo, en las oficinas del Bernabéu ven más factible, y casi irrechazable, la oferta por Christian Eriksen, al que podrían sacar del Tottenham 'solo' por 25 millones de euros.



Y finalmente está Van de Beek, el comodín a los dos primeros. La llegada del holandés podría darse en cualquier momento, pues el Madrid ya tiene un acuerdo con el jugador y el Ajax, que rondaría los 60 'kilos'.

