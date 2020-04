Zanjó rumores. En medio de las crisis sanitaria que azota al planeta, Radamel Falcao García aprovechó su tiempo libre en confinamiento para dar una entrevista al medio ‘Sporx’, y así aclarar de una vez por todas si seguirá o no en el Galatasaray de cara a la siguiente temporada.

Y es que pese a las rumores que rondaban en Turquía entorno al futuro del delantero colombiano, Falcao confirmó que no planea dejar el Galatasaray, pues al parecer ha encontrado en Estambul la estabilidad y minutos que tanto buscaba.

“No tengo intención de dejar el Galatasaray. Tengo objetivos aquí. Mi familia está feliz en Estambul”, aseguró el '9′ internacional colombiano a los micrófonos de ‘Sporx’. Llegado procedente del AS Mónaco francés, Falcao arribó a tierras turcas el pasado 2 de septiembre de 2019 y, desde entonces, no ha parado ganarse el respeto de la hinchada.

Siguiente con la entrevista, el exjugador del Atlético de Madrid, Manchester United, entre otros, reconoció que aún recibe ofertas de todas partes del mundo, pero ninguna hasta ahora lo ha hecho siquiera pensar en dejar Turquía. “No estoy interesado en irme a China ni a Catar”, sentenció.

Como bien es sabido por todos, la propagación del coronavirus ha puesto en alerta a todos los países del mundo, que -en el plano futbolístico, al menos- se han visto obligados a suspender todas sus actividades relacionadas al deporte, a fin de de mantener a salvo la salud y la integridad de las personas.