Zlatan Ibrahimovic se convirtió en la máxima figura de Los Angeles Galaxy este 2019 que está por terminar, pese a que el elenco californiano no pudo llevarse la Major League Soccer (MLS) que terminó ganando el Seattle Sounders). Fueron 31 los goles que el delantero sueco anotó en el campeonato norteamericano y sus buenas actuaciones han hecho que esté voceado para ser protagonista del mercado de fichajes de invierno 2020.

Los medios europeos reportaron que Zlatan Ibrahimovic era sondeado para volver al AC Milan, pero esto está difícil de concretarse. Ante este panorama, el también ex jugador del Barcelona, PSG y Manchester United medita quedarse en Los Angeles Galaxy para la temporada que viene. Así lo apunta este miércoles Tuttomercato Web, el cual menciona que la permanencia del atacante en Estados Unidos es muy probable.

El citado medio indica que a Zlatan tan solo le ha llegado una oferta formal, la cual procede del Bologna. Sin embargo, esta no satisface sus necesidades ya que solo tiene pensado volver a Italia para jugar por un grande de ese país. No tiene la intención de desempeñarse en un conjunto de media tabla que no pelea por cosas importantes en la temporada.

Zlatan, con futuro más cerca de California que europeo

Es así que los ‘Galácticos’ le planean aumentar el sueldo que percibe de manera anual. La directiva del Galaxy le pagaría - ahora - cerca de 7,5 millones de euros por campaña. Su contrato, que vence a fin de 2018, se extendería por dos años más.

Zlatan Ibrahimovic y el Galaxy se quedaron en las semifinales de la Conferencia Oeste luego de caer 5-3 a manos de Los Angeles FC en condición de local. En el Clásico del Tráfico, el ex conjunto de David Beckham y Landon Donovan sufrió a Carlos Vela, quien marcó un doblete.

