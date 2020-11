Leo Messi estuvo cerca de irse del Barcelona en el mercado de fichajes de verano, pero en el club catalán se remitieron a su impagable cláusula de 700 millones de euros para retenerlo. Pese a ello, el rosarino no ha desistido de la idea de marcharse.

Según ‘El Chiringuito’, Messi tiene decidido no seguir en el Barcelona. No renovará con el club catalán a pesar de que su enemigo público, Josep María Bartomeu, ya no está en el cargo de presidente. El crack sudamericano quiere un cambio de aires y desde enero puede negociar con cualquier club.

Con menos de seis meses de contrato en enero de 2021, tal como establece la FIFA, Lionel Messi puede hablar de su fichaje con todos. En Camp Nou no se perciben grandes esfuerzas por prolongar la estadía del rosarino.

A propósito del caso de Lionel Messi, una galería con los rumores que marcarán el mercado de fichajes de invierno.