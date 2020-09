Atlanta United finalizó el lunes la venta del mediocampista Pity Martínez al Al-Nassr de Arabia Saudita. El atacante argentino será, ahora, uno de los rivales de André Carrillo en el país asiático, ya que la culebra seguirá defendiendo los colores de Al-Hilal.

Martínez, ex jugador sudamericano del año, no cumplió con las expectativas durante su tiempo en la Major League Soccer, por lo que el cuadro norteamericano no dudó en traspasarlo.

Se esperaba que el jugador de 27 años reemplazara al mediocampista ofensivo Miguel Almirón, quien se fue al Newcastle de Inglaterra. Martínez llegó a Atlanta con grandes expectativas luego de llevar a River Plate al título de la Copa Libertadores 2018. Se unió a un equipo del United que había ganado el campeonato de la Copa MLS.

La transferencia abrió tanto un lugar de jugador designado como un lugar internacional en la lista de United.

“Siempre será parte de la historia de Atlanta United después de jugar un papel integral en nuestra temporada 2019 en la que levantamos dos trofeos”, dijo el director técnico de Atlanta, Carlos Bocanegra, en un comunicado. “Intentaremos ser diligentes en nuestros esfuerzos para llenar ese lugar en la lista durante esta ventana”.

Martínez anotó cinco goles y nueve asistencias en la liga el año pasado y fue seleccionado para el Juego de Estrellas de la MLS. Martínez tiene cuatro goles y cuatro asistencias este año.

Con información de AP.

