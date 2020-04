Carlos Vela es considerado uno de los mejores delanteros del momento gracias a su buena performance en Los Angeles FC de la MLS. El delantero mexicano es uno de los referentes el club de los estados Unidos, pero no olvida lo difícil que fueron sus inicios como futbolista. Y no por su extrema pobreza o los esfuerzos para llegar al extranjero, sino por todo lo bueno que le llegó de un momento a otro para lo que el futbolista confesó no estaba preparado.

Tras el mundial Sub 17 Perú 2007, en la que Carlos vela ganó la Bota de oro por ser el goleador del certamen (5 goles en 5 partidos) su vida cambió rotundamente, como lo confesó en el podcast de Los Angeles FC. “Ese torneo me cambió la vida. Antes de eso, yo solo era un joven tratando de seguir sus sueños, jugar Primera División en México o hacer algo bueno en el futbol”, indicó.

Sin embargo, el extraordinario desempeño que tuvo en el Mundial que se jugó en Sudamérica terminó llevándolo al otro lado del mundo. “Después de ese día, me encontré con ir directo a Londres y firmar con el Arsenal. No estaba listo para eso, todo fue muy rápido y yo era muy joven, fue un momento muy duro para mí”.

Gol de Carlos Vela en LAFC vs. Inter de Miami de David Beckham por la MLS (01/03/2020)

En Arsenal, como sabemos, no le fue del todo bien. Lo cedieron al Salamanca de la Segunda División de españa, luego subió a Primera con el Osasuna cuando recién había cumplido la mayoría de edad y volvió al cuadro ‘Gunner’ donde cumplió 62 partidos y anotó 11 goles en tres temporadas.

“No diría que fue la presión, mentalmente no te preparan. De la nada empiezas a ser un jugador reconocido, todos hablan de ti, ganas dinero, fue un momento duro, necesitas tiempo para procesar todo, relajarte y ser normal, el primer año fue difícil ser yo”, contó 'Velita'.

Sin embargo, se siente maduro y sobre todo siendo una mejor persona. “Cuando empiezas crees que eres mejor que todos, que puedes hacer todo. Ese fue el primer error que cometí, con el paso de los años, me convertí en mejor jugador y mejor persona”, sentenció.