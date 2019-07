Los dos clubes a los que se ha ofrecido Dani Alves en el mercado de pases

Es campeón de la Copa América de Brasil 2019 y no tiene club de cara a la siguiente temporada en el ‘Viejo Continente’. Es difícil que un equipo del Brasileirao pueda hacerse con los servicios de Dani Alves , por lo que su entorno aún analiza ofertas de Europa. Ahora, de acuerdo al portal RMC Sports, el lateral derecho se habría al PSG y la Juventus para el 2019-2020.



Con 36 años de edad, y luego de dos temporadas en el cuadro parisino, el contrato de Dani Alves culminó y no hubo renovación. El defensa desea seguir cobrando un salario muy alto y no encuentra a un cuadro que le alcance lo que desea cobrar por año. ¿Cotizado? Definitivamente, sí. Alves ha estado también en la órbita del Sevilla y del Manchester City.



Dani Alves ha ganado títulos en todos los clubes que ha jugado y también se ha ofrecido de esa manera en el mercado de pases. El lateral tan solo espera que un papel para poder estampar su firma. Mientras tanto, él pasa sus vacaciones y se entrena de manera personal.



La Juventus y el PSG no han dado comunicados al respecto sobre la situación de él de cara a la siguiente temporada. Hay que rebajar las pretensiones económicas.



► “Fíchalo de nuevo”: el beso que se dieron Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez en Madrid [VIDEO]



► OUT: el tiempo que estará fuera Thibaut Courtois con el Real Madrid de cara a la siguiente temporada



► Ya está: directiva del Real Madrid le comunicó a James Rodríguez que se queda para nueva temporada



► ¿Pero se quedará? Rayo Vallecano hizo oficial la compra de Advíncula para esta nueva temporada