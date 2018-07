El Mundial que hizo con Perú tiene a Edison Flores en boca de todos. En Arabia Saudita anuncian que su futuro está en el Al Alhi tras un acuerdo con Aalborg por la transferencia del peruano. Sin embargo, desde el país europeo desmienten la versión.

El pasado lunes 30 de julio, el portal Sportksa de Arabia Saudita aseguraba que Al Alhi ya tenía todo cerrado con Aalborg de la Primera División de Dinamarca por el traspaso de Edison Flores al Medio Oriente. Sin embargo, en Europa, la versión fue desmentida por Allan Gaarde, director deportivo del club danés.

"No sé nada al respecto y no ha habido una oferta concreta de un club en Arabia Saudita por Edison Flores, por lo que me sorprenderá mucho si se registra en otro club", señaló el director deportivo de Aalborg al portal Tipsbladet de Dinamarca.

La versión del directivo danés, va de la mano con el último comunicado de AGREF, empresa que representa a Edison Flores que el último lunes señaló de que "si bien se vienen analizando en conjunto con el Aalborg, al día de hoy no existe ningún acuerdo cerrado con otro club".

Edison Flors, titular en los tres partidos que disputó la Selección Peruana en el Mundial Rusia 2018 aún no sabe cuál será su futuro. Por ahora, el jugador tiene contrato vigente con Aalborg de Dinamarca, pero desde inicios de este año se habla de una posible transferencia en el que el club busca beneficiarse con un buen ingreso económico.