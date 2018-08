El mercado de fichajes en algunos países de Europa está cerrado. Por ejemplo, ya nadie puede llegar a la Premier League (solo se puede hacer ventas hacia fuera) y lo mismo pasa con la Serie A de Italia. La Liga Santander de España y Ligue 1 francesa aún tienen hasta el 31 de agosto para cerrar cualquier incorporación; lo mismo la Bundelsiga. Se habla de un nuevo '9' al Real Madrid por la marcha de Cristiano Ronaldo a Juventus.

En el libro de pases también hay jugadores que actualmente no tienen club. Tal es el caso Claudio Marchisio, quien anunció su marcha definitiva de la Vecchia Signora. Hay otro gran volante que tampoco tiene club hasta el momento para la temporada 2018-19: hablamos del marfileño Yaya Touré.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos el Top 15 de jugadores que actualmente no tiene club. El más caro es justamente Marchisio, quien tiene un valor de 7 millones de euros para el portal Transfermarkt. Le siguen otros grandes futbolistas como Hatem Ben Arfa (ex PSG), Samir Nasri (ex Manchester City y Arsenal) y Glen Johnson (ex Southampton). ¿Se les dará el deseo de firmar por algún conjunto?