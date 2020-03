A inicios de la década pasada, fueron varios los jóvenes jugadores que dieron que hablar por el gran nivel que mostraron. Por ejemplo, Real Madrid puso la mira sobre Gareth Bale y no dejó que se le escapara en el mercado de fichajes, llegando a pagarle 101 millones de euros al Tottenham por su traspaso. Neymar también brilló en Santos y por ello Barcelona lo contrató.

No obstante, hubo uno que tuvo todo para destacar, pero con el pasar de los años no dio la talla: hablamos de Federico Macheda, quien se hizo un nombre con Manchester United e incluso compartió delantera con Cristiano Ronaldo, aunque más adelante en Queens Park Rangers, Stuttgart y Cardiff City no dio la talla.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos en qué andan los jugadores que a principios de la década pasada dieron que hablar. Destacan las presencias de Philippe Coutinho, Mario Balotelli y Romelu Lukaku.

El video en el hospital que emocionó hasta las lágrimas a Klopp.

El video muestra en 3D cómo afecta el Covid-19 en los pulmones.