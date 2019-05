Por Bale y Coutinho: cuando Real Madrid y Barcelona gastan un dineral en fichajes que no dan la talla [FOTOS]

Real Madrid y Barcelona se alistan para un mercado de fichajes en el que no quieren repetir errores del pasado. Si bien una gran inversión no garantiza que tal o cual jugador vaya a funcionar, las directivas de los grandes clubes de Europa quieren equivocarse lo menos posible.



Y es que solo hace falta ver que en los últimos años, el Barcelona y Real Madrid han fallado en cuanto a fichajes se trata. Por ejemplo, Florentino se llevó a Bale en el 2013, pero del galés se han escuchado más de lesiones que de otras cosas.



Costó mucho más que Bale y los resultados son casi los mismos. Coutinho sigue sin demostrar las razones por las que el Barcelona lo fichó por 160 millones de euros. Según varios medios en Europa, en Camp Nou ya han decidido que el brasileño debe salir en el presente mercado de fichajes.



Barcelona y Real Madrid no quieren cometer más errores en el mercado de fichajes. Aquí una lista de sus desaciertos en los últimos años.

