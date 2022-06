Comentó y valoró algunas implementaciones tecnológicas en el fútbol actual, pero también como era de esperarse, lanzó un propuesta a la FIFA con el fin de darle mayor continuidad al juego. José Mourinho se mostró favorable a “detener el cronómetro” en los partidos de fútbol para evitar “pérdidas de tiempo”. El entrenador luso señala que eso propiciaría aprovechar más minutos reales. Además, criticó el uso indebido del VAR durante las últimas temporadas.

Mourinho ofreció una opinión favorable a la última propuesta que de hecho ya estudia la FIFA: detener el tiempo en cada interrupción.

“La tecnología de ‘línea de gol’ es objetiva, esté dentro o no. No hay historia. El fuera de juego, salvo que alguien consiga hacer líneas medio torcidas, se supone que también es objetivo. O está fuera de juego o no. ¿Perdimos el partido por un fuera de juego por un centímetro? Está fuera del juego”, comentó el técnico portugués.

Sin embargo, ‘Mou’ sí que estaría a favor de parar los partidos. “Me gustaría detener el cronómetro porque así no habría espacio para perder el tiempo o jugar con otras cosas. Me gusta. En culturas como la portuguesa o la italiana sería algo positivo”, defendió ‘The Special One’, en sintonía con la FIFA.

Aunque eso sí, sobre el videoarbitraje tiene dudas. “El VAR se ha estado moviendo en direcciones a veces dudosas. Ya hay un poco de espacio para gustar o no. Perdí una semifinal de ‘Champions’ con un gol que no entró. Si hubiera existido el VAR, el balón no habría entrado. También gané partidos con goles de fuera de juego”, reconoció.

Podría reencontrarse con Cristiano

En Italia especulan con la vuelta de Cristiano Ronaldo a la Serie A a pedido, nada menos, que de Mourinho. El entrenador con el que trabajo en el Real Madrid lo quiere para repotenciar el ataque de AS Roma, flamante campeón de la primera edición de la UEFA Conference League.

Según ‘Il Messagero’, el club italiano hará todos los esfuerzos para cumplir el deseo de Mourinho a pesar de que es consciente que sacarlo del Manchester United será muy difícil. No solo por el dineral que pedirán en Carrington por la carta de libertad del de Funchal. También por elevado salario que percibe en Inglaterra.





