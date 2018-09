Antes de ir a los memes, vayamos a una nota sobre los premios. El exfutbolista Míchel Salgado apostó, en declaraciones a Efe, por Luka Modric como ganador del premio a mejor jugador en los premios 'The Best' de la FIFA y apuntó a Isco como un futuro vencedor del galardón.



Salgado, actual asistente de Javier Aguirre en la selección de Egipto, se quedó con el croata porque "representa al trabajo en equipo", en detrimento de las figuras de Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. "Me quedo con él porque Luka e incluso Salah representan el trabajo de equipo, representan al jugador que es capaz de hacer que todos los de alrededor sean mejores. Al jugador que suma siempre para ganar títulos", asimiló el gallego.



"Es complicado porque para mí los tres significan algo. Con Salah trabajo en Egipto, Cristiano es amigo y Lukita también lo es. Pero si tengo que decir algo, es que Luka tiene ese valor añadido de que es más difícil llegar a ser finalista del trofeo por cómo juega él", apuntilló respecto al croata, gran favorito para alzarse este lunes con el trofeo.



Cuestionado sobre cuál será el próximo español candidato a un premio de este calibre, Salgado respondió, en primer lugar, que es "injusto" que gente como Xavi Hernández, Andrés Iniesta o Raúl González no lo hayan ganado.



"De los que veo ahora, obviamente Isco es un mago, si sigue desarrollándose así tanto en el Real Madrid como en la selección española puede ser uno de los candidatos a llevárselo", puntualizó.



Los premios 'The Best' de la FIFA se entregarán este lunes en una ceremonia celebrada en el Royal Festival Hall de Londres, a la orilla del río Támesis.