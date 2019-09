Pura risa: curiosa respuesta de Mourinho a un periodista en pleno FIFA The Best 2019 [VIDEO]

► Revisa aquí todas las incidencias del FIFA The Best 2019

José Mourinho fue despedido del Manchester United en 2018 por malos resultados y desde ese momento no ha vuelto a dirigir en el fútbol profesional. Ahora la hace de comentarista en diversas cadenas de Europa y este lunes fue uno de los invitados de lujo para el FIFA The Best 2019 que se llevó a cabo en el Teatro alla Scala de la ciudad de Milán en Italia.



En la previa de este FIFA The Best 2019 , DirecTV hizo una transmisión especial y tuvo la oportunidad de hablar, aunque de manera breve, con José Mourinho. Aunque, el encuentro no fue como se esperaba y el periodista que le hizo una pregunta fue atendido de manera rápida por el portugués.

" Mourinho, ¿extrañas Inglaterra y estar dirigiendo?", le consultó. "No. Yo vivo en Inglaterra", fue lo que le dijo el ex Real Madrid, AS Mónaco, Porto, United, Inter de Milán y Chelsea. El DT vive en la ciudad de Londres y desde allí se mueve a cualquier territorio del Viejo Continente.

Por otra parte, el entrenador alemán del Liverpool, Jürgen Klopp, recibió el premio The Best al mejor entrenador masculino de 2019, durante una ceremonia que se celebra este lunes en la Scala de Milán.

Klopp, que ganó la Liga de Campeones con los Reds, se impuso en las votaciones al argentino Mauricio Pochettino, finalista europeo con el Tottenham, y al español Pep Guardiola (Manchester City).

"Quiero dar las gracias a mi increíble club de Liverpool. Los que no lo aman no tienen corazón", declaró el ex DT del Borussia Dortmund en el The Best 2019.

