La otra cara de la moneda: Mbappé, Hazard y los descartados por la FIFA para el premio 'The Best' [FOTOS]

Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Virgil Van Dijk son los tres finalistas del premio FIFA 'The Best' , que será entregado el 23 de septiembre en Milán, anunció este lunes la federación internacional. El trío de finalistas es el mismo que el del premio UEFA al jugador del año, que ganó Van Dijk, defensa holandés del Liverpool, ganador de la última Champions League.



Messi y Ronaldo, estrellas del Barcelona y la Juventus, se han repartido la mayor parte de las recompensas individuales en el mundo del fútbol durante la última década. El ganador del premio ' The Best' será elegido en una votación en la que participan los capitanes y los seleccionadores de los equipos nacionales, así como aficionados y periodistas.



Los tres entrenadores nominados en categoría masculina dirigen en Inglaterra; el alemán Jurgen Klopp (Liverpool), el argentino Mauricio Pochettino (Tottenham) y el español Pep Guardiola (Manchester City). En categoría femenina las tres entrenadoras que compiten por el galardón son Jill Ellis, seleccionadora de Estados Unidos, Phil Neville, de Inglaterra, y Sarina Wiegman, de Holanda.



► Barça perdió la batalla, pero no la guerra: nueva fecha para intentar sacar a Neymar del PSG



► Uno de los últimos 'bombazos': Icardi ya está en París para convertirse en nuevo jugador del PSG



► Cristiano, Lionel Messi y Van Dijk son los finalistas al premio FIFA The Best como mejor jugador



► Ripley, ¡aunque usted no lo crea! Neymar volverá a Barcelona para cobrar millonaria demanda a su exclub