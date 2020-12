Robert Lewandowski se quedó con el premio al Mejor Jugador de la FIFA en la ceremonia realizada en Zúrich. El polaco superó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con quienes compitió hasta el tramo final. Sin embargo, quedarse con el título de la Champions League con el Bayern Múnich habría sido lo que inclinó la balanza a su favor. Gianni Infantino se encargó de entregarle el galardón al delantero.

La pandemia del coronavirus ha obligado al mundo a modificar sus actividades y el FIFA The Best no fue la excepción. La ceremonia se realizó bajo las medidas recomendadas por la OMS (Organización Mundial de la Salud) y el distanciamiento social requerido, pero se pudo apreciar el preciso momento en el que Lewandowski recibió su premio de parte del mandatario de la FIFA.

A través de las redes sociales, se aprecia a Infantino dándole la grata noticia al goleador del Bayern Munich, quien visiblemente emocionado posa para las pocas cámaras que se instalaron en el centro de recepción de la FIFA.

Premio al mejor

Robert Lewandowski cerró una gran temporada con el Bayern Munich obteniendo el título de la Champions League, tras superar 1-0 al PSG. A pesar que el polaco no marcó en aquel partido, sí lo hizo a lo largo de la competencia: 15 goles en 10 partidos que disputó con los bávaros. Por si fuera poco, para esta temporada ya marcó tres tantos en cuatro encuentros.

El polaco de 32 años se impuso a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con gran amplitud. En la previa del FIFA The Best las apuestas apuntaban a que el delantero del Bayern Munich destronaría a la ‘Pulga’ y hoy se confirmó.