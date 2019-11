Se encuentra muy cerca de realizar historia con Flamengo y aún tiene críticos en Brasil. Aunque suena increíble, Jorge Jesús no es tan bien visto en su etapa como entrenador en el Brasileirao. El portugués ha recibido una lluvia de críticas de parte de sus colegas y el pasado domingo, en conferencia de prensa, el DT habló al respecto de ello. El luso fue bastante claro en su mensaje a puertas de que juegue la final de la Copa Libertadores 2019.

“En Portugal recibimos bien a los entrenadores como Scolari, René Simoes y Lazaroni. Trabajaron ahí y los entrenadores portugueses tratamos de rescatar las cosas positivas. Nunca tuvimos esa agresividad verbal que algunos técnicos brasileños tienen hacia mí”, indicó en rueda de prensa, luego de la goleada del ‘Fla’ sobre el Gremio en el torneo brasileño.

Eso sí, Jorge Jesús aseguró que estas palabras no le molestan, aunque instó a esas personas a cambiar su modo de actuar: "Quiero que crezcan, que entiendan que la globalización llegó a Brasil conmigo. Que no se cierren y que saquen esos fantasmas de la cabeza porque Brasil tiene grandes entrenadores", agregó el ex técnico de Benfica y Sporting de Lisboa.

La final de la Copa Libertadores

Flamengo enfrenta el sábado a River Plate en la final de la Copa Libertadores. El partido se encuentra programado para las 3 p.m. (hora peruana) y es transmitido por la señal de FOX Sports para América Latina. Ahí Jorge Jesus busca llevar al ‘Fla’ al título de la Copa.

El ‘Fla’ es el líder en el Brasileirao con 13 unidades de ventaja sobre Palmeiras a falta de 15 puntos por disputarse. Prácticamente en el campeón.