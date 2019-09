Una promesa del Niza: encuentran al autor del robo del reloj de 70 mil euros de Dolberg

► Que prepare el lapicero: el precontrato que el Real Madrid quiere que Eriksen firme



El caso ‘Dolberg' está cerca de una sentencia. El fichaje estrella del Niza – el cual llegó procedente del Ajax a cambio de 20.5 millones - fue noticia la pasada semana después de que le robaran en el vestuario un reloj valorado en 70 mil euros. El robo provocó que Dolberg no se ejercitara al día siguiente y que 'amenazara' con no jugar el partido contra el Dijon por la Ligue 1. No obstante, el delantero terminó jugando el duelo y marchando un gol para la victoria 2-1.



Sin embargo, Dolberg interpuso una denuncia a la Policía y el 'ladrón', de acuerdo a una publicación de 'L'Équipe', ya habría aparecido. Todo apunta a que el prometedor Lamine Diaby-Fadiga habría sido quien sustrajo el reloj.



Diaby-Fadiga debutó con 16 años, 10 meses y 18 días a las órdenes de Lucien Favre y tuvo cierta continuidad a las órdenes de Patrick Vieira. Internacional Sub 16, Sub 17 y Sub 18, ha disputado un total de siete partidos (183 minutos) con el primer equipo del 'OGCN'.



La promesa sería despedida de su club

La lesión que sufrió en el tobillo izquierdo en abril ha provocado que Diaby-Fadiga no haya jugado aún esta temporada. Y ahora podría ver comprometido su futuro en el Niza.



Al prometedor atacante se le ha abierto un expediente disciplinario y se le ha convocado para que ofrezca las pertinentes explicaciones. Posteriormente, recibirá una sanción que, según 'L'Équipe' podría llegar hasta el despido.



