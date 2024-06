Todo listo para vivir el último partido de la fase de grupos. Francia vs. Polonia se verán las caras este martes 25 de junio en la Jornada 3 de la Eurocopa 2024. El partido iniciará a partir de las 6:00 p.m. hora de España o 11:00 a.m. de Perú y Colombia, con transmisión de RTVE, La 1, ESPN y SKY Sports. La selección francesa viene de empatar sin goles en la fecha pasada ante Países Bajos, siendo hasta ahora el único encuentro que ha concluido sin anotaciones en lo que va del torneo. Por su parte, Polonia ya está eliminada del certamen y va por un triunfo para no culminar sin puntos esta fase.

¿A qué hora juegan Francia vs. Polonia la Eurocopa 2024?

Este partido de Francia vs. Polonia iniciará a partir de las 6:00 p.m. hora de España, 10:00 a.m. de México o 12:00 p.m. (Tiempo del Este). Este es el horario de inicio pactado para el encuentro de la última jornada de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, entre dos selecciones que aún no tienen asegurada su clasificación a los cuartos de final.

Francia vs. Polonia: horarios en el mundo

Aquí te dejamos con más horarios para que no te pierdas la transmisión de este partidazo de la última fecha de esta fase de grupos de la Eurocopa 2024, que se jugará en simultáneo entre los integrantes del mismo grupo, donde el otro juego será España vs. Albania.

Perú: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Uruguay: 1:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

Paraguay: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Venezuela: 12:00 p.m.

Centroamérica: 10:00 a.m.

¿Qué canal transmite el partido Francia vs. Polonia?

Sigue la transmisión del juego de Francia vs. Polonia por la señal de ESPN en Latinoamérica, SKY Sports HD en México o vía La 1 y Teledeporte en España . Cualquiera de estas opciones estará disponible, acorde al país en el que te ubiques, para que puedas seguir el cierre del Grupo D de la Eurocopa 2024.

¿Dónde ver Francia vs. Polonia online de la Euro 2024?

Si quieres ver online el juego de Francia vs. Polonia puedes hacerlo a través de RTVE Play en España o en Star Plus para todo Latinoamérica . Recuerda que esta última es la plataforma de streaming oficial para ver todos los juegos de esta Eurocopa 2024, torneo que está muy próximo a iniciar su ronda de cuartos de final.

Francia vs. Polonia: posibles alineaciones

Posible XI de Francia: M. Maignan; T. Hernández, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé; A. Rabiot, A. Tchouaméni, N. Kante, O. Dembelé; A. Griezmann y M. Thuram.

M. Maignan; T. Hernández, W. Saliba, D. Upamecano, J. Koundé; A. Rabiot, A. Tchouaméni, N. Kante, O. Dembelé; A. Griezmann y M. Thuram. Posible XI de Polonia: W. Sczesny; J. Bednarek, P. Dawidowicz, J. Kiwior; P. Frankowski, P. Zielinski, B. Slisz, J. Piotrowski, N. Zalewski; K. Piatek y A. Buksa.

Francia vs. Polonia: predicciones del partido

