Francia vs. Luxemburgo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este miércoles 5 de junio en el Stade Saint-Symphorien, por partido amistoso internacional. El encuentro está programado para iniciar a las 2:00 p.m. (horario en Perú) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Los ‘galos’ quieren conseguir un triunfo para llegar de la mejor manera a su debut en la Eurocopa 2024. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Francia vs. Luxemburgo por partido amistoso internacional. (Vídeo: @equipedefrance).





Alineaciones posibles de Francia vs Luxemburgo

Francia : Maignan, Theo Hernández, Konaté, Saliba, Clauss, Camavinga, Tchouaméni, Fofana, Mbappé, Giroud, Kolo Muani.

: Maignan, Theo Hernández, Konaté, Saliba, Clauss, Camavinga, Tchouaméni, Fofana, Mbappé, Giroud, Kolo Muani. Luxemburgo: Moris, Jns, Gerson, Martins, Bohnert, Yvandro Borges, Mathias Olesen, Martins, Brreiro, Daniel Sinani, Rodrigues