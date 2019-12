Estuvo a punto de salir rumbo al fútbol chino en el pasado mercado de fichajes, pero por desacuerdo entre los clubes todo quedó en nada. Gareth Bale permaneció en el Real Madrid, pero con la idea de marcharse el otro año sin problemas al continente asiático. Sin embargo, la Superliga suena ya a imposible. Esto, a raíz de que las autoridades de dicho país han puesto un tope salarial y han anunciado importantes reducciones en el gasto de los clubes antes del inicio de la temporada 2020, que harían imposible el traspaso del galés.

A partir del próximo año, los jugadores extranjeros no podrán ganar más de tres millones de euros por temporada, mientras que los futbolistas locales no pondrán percibir un salario superior a ‘1,3 kilos’. Así, y considerando que Bale gana cerca de 14 millones netos, su fichaje por cualquier club chino estaría totalmente descartado.

“Nuestros clubes gastaron demasiado dinero y nuestro fútbol profesional no se ha manejado de manera sostenible. Si no tomamos medidas oportunas, me temo que colapsará”, explicó el presidente de la Asociación China de Fútbol, Chen Xuyuan.

¿A dónde pueda irse Bale?

Si algo parece seguro es que esta puede ser la última temporada de Gareth Bale en el Real Madrid, y ahora el futbolista tendrá que ver otras ligas. La Premier aparece como el principal destino, donde clubes como Tottenham o Manchester United están muy pendientes de los movimientos del extremo.

