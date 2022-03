El futbolista del Real Madrid Gareth Bale se mostró crítico con la prensa, a quien reprobó al afirmar que “espera actitudes súper humanas de los deportistas profesionales”, por lo que señaló que “afortunadamente” está acostumbrado a las críticas por tras estar mucho tiempo “en el centro de atención pública”, expresó este viernes en un comunicado publicado en redes sociales.

“Los medios esperan actitudes súper humanas de deportistas profesionales. Pero luego son los primeros en celebrar con ellos en lugar de tener compasión cuando los deportistas tienen errores. Eso aumenta las decepciones en los aficionados”, afirmó Bale.

El galés apuntó que “las presiones diarias sobre los deportistas son inmensas”. “Es bastante evidente cómo la atención negativa de la prensa puede estresar al deportista o a cualquier personaje en el ojo público”, añadió.

“Afortunadamente, he desarrollado una piel gruesa durante al estar en el centro de atención pública, pero eso no significa que determinados artículos no causen daño y malestar personal”, reconoció.

El futbolista, clave en el pase de Gales a la final de su ‘playoff’ para acceder al Mundial de Catar 2022, expresó que ha sido “testigo de cómo la prensa afecta a la salud mental y física de los deportistas”. “Espero que para cuando nuestros hijos crezcan, la ética del periodismo se aplique estrictamente”, zanjó el galés.

El jueves, tras el encuentro y en ‘caliente’, Bale dejó claro que no necesitaba enviar ningún mensaje, pero horas sí después lo ha hecho. En lo que va de la temporada el galés ha marcado un gol con el conjunto blanco y tan solo ha disputado cinco encuentros entre todas las competiciones.

Medita la retirada del fútbol

El 28 de agosto Bale jugó sus últimos minutos con el Real Madrid en el Benito Villamarín; más de seis meses después, no ha vuelto. En total, el atacante galés apenas lleva 193 minutos esta temporada con la ‘Casa Blanca’, en los que ha marcado un gol en casa del Levante.

El galés acaba contrato en junio y el Real Madrid no le va a hacer una oferta de renovación. La prioridad del futbolista es intentar llevar a Gales al Qatar 2022 y disputar el Mundial a finales de año. Según ‘The Athletic’, Bale estaría planteándose su retirada del fútbol profesional al acabar la temporada si Gales, que tiene que jugar la repesca contra Austria, no va a Qatar, con lo que - por fin - colgaría las botas y se tomaría tiempo de descanso.

Sin embargo, en caso de clasificarse para la cita mundialista, que por primera vez en la historia se jugará en invierno, el jugador galés de 32 años buscaría un equipo con el que firmar un contrato corto para mantenerse activo y llegar a Qatar en ritmo.





