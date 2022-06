Su futuro como jugador aún no está del todo claro, con opciones incluso para jugar en Segunda División o la Major League Soccer, pero su futuro luego de que cuelgue los botines podría ya estar tomando forma y apuntaría a los banquillos. Gareth Bale podría seguir ligado el fútbol en los próximos años como director técnico de fútbol. La propia Selección de Gales le habría ofrecido hacer el curso y prepararse tras el Mundial de Qatar 2022.

“Estuve hablando con Gareth y Aaron (Ramsey) en Holanda recientemente y están muy interesados en obtener sus licencias de entrenador B y A en Gales, con suerte después de la Copa del Mundo. Espero que gracias a eso podamos estar capaz de utilizar sus experiencias para apoyar a nuestros jóvenes jugadores”, dijo David Adams, uno de los entrenadores de Gales.

“Sé que Gareth y Aaron son galeses extremadamente orgullosos y estoy seguro de que llamarán a mi puerta para venir y hablar con los jugadores para obtener consejos y apoyo. Tener a esas personas inspirando a la próxima generación de jugadores jóvenes es un activo fantástico para el desarrollo futuro de nuestro juego en Gales. Es genial para nosotros”, añadió.

Los comentarios fueron recogidos por el diario catalán ‘Mundo Deportivo’ después de que el diario ‘The Sun’ adelante la información.

Quedará por ver si esos posibles cursos para convertirse en entrenador y el deseo de Bale de ser útil para la configuración de su selección podrían convertirse en un deseo de, más adelante, sentarse en el banquillo de un equipo de élite.

Su futuro sigue en duda

Bale está en la búsqueda de un club que le permita llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar 2022, el primero para Gales en 64 años, lo que podría llevarlo nada menos que a la Segunda División de la Premier League, el Cardiff City del Championship.

“Es algo que necesito sentarme y hablar. No sólo con mi familia, sino con el seleccionador y los físios para ver qué me daría la mejor oportunidad de estar en forma en noviembre y en diciembre. Realmente, no sé si los estándares marcan una gran diferencia antes del Mundial. Un partido de fútbol es un partido de fútbol”, confesó en la previa del choque de Nations entre Gales y Países Bajos.

Según información de la ‘BBC’, varios clubes de la Premier y de la MLS han sondeado el fichaje del extremo que no descarta jugar para el equipo de su ciudad natal... a pesar de estar en Segunda.





